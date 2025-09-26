Allarme a Lecce: scomparsa Aurora, 12 Anni. La madre lancia un appello: ‘Aiutatemi a ritrovarla’

L’ intera comunità salentina in apprensione per la scomparsa di Aurora Maria Giovanna Lezzi, una ragazzina di appena 12 anni e mezzo, allontanatasi dal nucleo familiare questa mattina, venerdì 26 settembre 2025, intorno alle ore 8:00.

La madre, Grazia Lezzi, ha lanciato un accorato e disperato appello sui social network e tramite i media, chiedendo la massima diffusione delle informazioni per aiutare a ritrovarla. Le Forze dell’Ordine sono state immediatamente allertate e le ricerche sono in corso.

Identikit e ultimi avvistamenti

Al momento della scomparsa, Aurora indossava:

– Una felpa nera Adidas.

– Leggins neri.

– Scarpe Nike Air bianche con logo nero.

– Portava uno zaino nero.

Queste le sue caratteristiche fisiche:

– Altezza: 1,55 metri.

– Capelli: Castano scuri, lisci.

– Occhi: Marroni.

Indossa occhiali neri.

L’ipotesi che la ragazzina possa aver preso mezzi di trasporto per raggiungere altre città del Nord o del Centro Italia (vengono menzionate Parma, Bolzano e Isernia) rende l’allerta nazionale.

Come contribuire alle ricerche

Si rinnova l’invito a prestare la massima attenzione, in particolare nelle stazioni, nei terminal degli autobus e in tutte le aree di grande transito.

Chiunque abbia informazioni, o pensi di aver visto Aurora, è pregato di:

Contattare immediatamente le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato).

Contattare la madre, Grazia Lezzi, ai recapiti che sono stati forniti alle autorità.

Si prega la comunità di condividere questo appello il più possibile. Ogni segnalazione, anche la più piccola, può essere cruciale per riportare Aurora a casa.