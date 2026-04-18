Paura ad Alliste, bomba lanciata contro l’abitazione di un imprenditore

Notte di paura nel basso Salento. Un grave atto intimidatorio ha scosso la comunità di Alliste, dove ignoti hanno preso di mira l’abitazione di un imprenditore locale, titolare di un’azienda attiva nel settore della termoidraulica.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, i malviventi avrebbero agito nella notte, lanciando una bottiglia incendiaria di fabbricazione artigianale.

Fortunatamente, l’ordigno non ha innescato un incendio. L’impatto non ha causato danni strutturali significativi all’edificio e, cosa più importante, non si registrano feriti tra i residenti.

L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Casarano. Sebbene l’intervento dei Caschi Rossi sia servito principalmente per mettere in sicurezza l’area e verificare l’assenza di focolai residui, i militari hanno dato subito il via ai rilievi scientifici.