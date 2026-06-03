Lecce si prepara a rendere omaggio a una delle istituzioni più autorevoli e radicate nella storia del nostro Paese. Il prossimo 5 giugno, alle ore 20.00, la suggestiva cornice del chiostro di Palazzo dei Celestini ospiterà la cerimonia del 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Si tratta di un appuntamento speciale che rinnova il legame profondo tra l’Arma, il territorio salentino e le comunità che quotidianamente ne riconoscono il valore e la presenza. Per una sera, il palazzo simbolo delle istituzioni provinciali si illuminerà dei colori istituzionali, trasformandosi in un luogo di memoria, riconoscenza e partecipazione collettiva.

Oltre due secoli di storia al servizio dei cittadini

L’evento celebra oltre due secoli di storia al servizio dell’Italia. In questo lungo percorso, i Carabinieri hanno accompagnato l’evoluzione del Paese mantenendo saldi i principi cardine della propria missione Legalità e contrasto alla criminalità; Prossimità e vicinanza ai bisogni reali delle persone; Tutela dei cittadini e presidio del territorio.

Il ruolo centrale della scuola e della legalità

La celebrazione vedrà la partecipazione delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, ma i veri protagonisti della serata saranno gli studenti.

La loro presenza testimonia un impegno che va oltre l’attività operativa e si traduce in un costante investimento nella cultura della legalità. Nel corso dell’anno scolastico, infatti, il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce ha promosso, insieme agli istituti locali, un articolato percorso educativo volto a sensibilizzare le giovani generazioni sui valori della cittadinanza responsabile e del rispetto delle regole.

Consegna delle ricompense ai militari

Il cuore pulsante della cerimonia sarà rappresentato dalla consegna delle ricompense ai militari che si sono distinti in attività di servizio. Un momento che restituisce il senso più autentico della missione dell’Arma: la dedizione silenziosa, il coraggio nelle situazioni più complesse, la professionalità e il senso del dovere che ogni giorno guidano l’operato di donne e uomini impegnati nella difesa della sicurezza.

Musica e comunità: il gran finale con il Conservatorio “Tito Schipa”

A chiudere la serata sarà la musica, linguaggio universale capace di unire istituzioni e cittadini. L’esibizione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Musica “Tito Schipa” offrirà al pubblico un momento di grande intensità artistica, suggellando una celebrazione che guarda al futuro.

Il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri si conferma così non soltanto una ricorrenza formale, ma un’occasione comunitaria per riaffermare il valore di una presenza che da oltre due secoli cammina al fianco degli italiani. A Lecce, questa storia di fiducia e responsabilità condivisa continua a scriversi ogni giorno.