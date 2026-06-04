Sono ufficialmente aperte le iscrizioni ai servizi scolastici a Nardò per l’anno scolastico 2026/2027. Le famiglie interessate possono presentare la domanda per il trasporto scolastico, il servizio di pre e post scuola e la refezione scolastica.

Inoltre, è possibile procedere anche con la prenotazione dei libri di testo per la scuola primaria.

Le istanze per i servizi di mensa, trasporto e pre/post scuola vanno presentate online accedendo tramite SPID al Portale Omnibus del Comune di Nardò, disponibile anche cliccando sul banner “Servizi Scolastici” nella homepage del sito istituzionale dell’ente. Una volta effettuato l’accesso, basterà selezionare l’avviso “iscrizioni online” e compilare i campi richiesti.

Trasporto Scolastico: Scadenza 13 Luglio

Il servizio di trasporto è riservato agli alunni residenti nelle marine e nelle zone extraurbane di Nardò che frequentano:

Scuola dell’infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di I grado

Biennio della scuola secondaria di II grado (fino al compimento dei 16 anni)

Nota bene: Il servizio è garantito anche agli studenti residenti a Boncore che frequentano l’Istituto Comprensivo di Porto Cesareo. Gli alunni diversamente abili sono ammessi al servizio a prescindere dalla loro zona di residenza.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 13 luglio. Per maggiori dettagli su costi e modalità di pagamento, è possibile consultare il testo integrale dell’avviso trasporti.

Servizio Pre e Post Scuola: Gratuito ma con Scadenza

Anche per il servizio di pre e post scuola il termine ultimo per l’invio della domanda è il 13 luglio.

Si tratta di un servizio completamente gratuito di sorveglianza, custodia e intrattenimento ludico-ricreativo. È rivolto agli alunni della scuola primaria le cui famiglie hanno la necessità, per motivi di lavoro o personali, di lasciare i figli a scuola prima dell’inizio delle lezioni o dopo la loro conclusione. L’avviso completo è disponibile al link informativo.

Refezione Scolastica (Mensa): Regole e Tariffe ISEE

Per quanto riguarda la mensa scolastica, la domanda di iscrizione NON deve essere presentata da chi è già iscritto e intende continuare a usufruire del servizio.

La richiesta va compilata esclusivamente in due casi prima iscrizione dell’alunno al servizio e nuova iscrizione

La quota di compartecipazione delle famiglie al costo del servizio viene calcolata in base all’attestazione ISEE.

Diete speciali: In caso di allergie o intolleranze alimentari, è fondamentale allegare alla domanda un idoneo certificato medico per l’attivazione di un piano alimentare personalizzato. È possibile richiedere anche menu specifici per motivi etici o religiosi. maggiori informazioni sono consultabili nell’avviso refezione scolastica.

Libri di Testo Scuola Primaria: Come Prenotarli

Sempre a partire da oggi, i genitori dei bambini della scuola primaria per l’A.S. 2026/2027 possono prenotare i libri di testo gratuiti. Ci sono due modalità d’azione:

1. Presso una Cartolibreria Convenzionata

Ci si può recare direttamente in un esercizio partner di fiducia per effettuare l’ordine tramite il software Freebook. L’elenco delle cartolibrerie aderenti a Nardò comprende: GioKids (via Medaglie D’Oro, 30); L’Erba Voglio (via Strafella, 13); Belli e Monelli (via E. Fermi, 56); Infomedia (via XXV Luglio, 18); Leon (via don Milani, 10) e 2C di Colella Giovanni Fabio (via Principi di Savoia, 11)

2. Prenotazione Online Autonoma

In alternativa, si può completare l’ordine autonomamente tramite il portale dedicato Acme Italia inserendo il codice fiscale dell’alunno. I dati del bambino appariranno precaricati; l’utente dovrà inserire un recapito telefonico, selezionare l’eventuale libro di religione/materia alternativa e scegliere la cartolibreria per il ritiro. Il libraio contatterà la famiglia a ordine pronto.

Attenzione: il sistema blocca in automatico i tentativi di ordini duplicati per lo stesso alunno presso esercenti diversi. I dettagli completi sono presenti all’avviso libri di testo.

Contatti e Assistenza

Per qualsiasi dubbio, chiarimento o supporto nella compilazione delle istanze, l’Ufficio Istruzione del Comune di Nardò è a disposizione dei cittadini: Telefono: 0833 838426 oppure 0833 838427; E-mail: [email protected]