La Fiera “Lu Panieri” torna a Cerrate. In scena tradizioni, artigianato e musica popolare

Il fascino senza tempo dell’Abbazia di Cerrate si prepara a rivivere una delle tradizioni più care al territorio. Torna infatti, per la sua settima edizione, l’Antica Fiera “Lu Panieri”, l’evento promosso dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano dedicato alla riscoperta delle radici artigianali e popolari del Salento.

Un appuntamento imperdibile per chi desidera immergersi nella cultura locale attraverso un calendario ricco di iniziative, laboratori e spettacoli dal vivo.

Il cuore della fiera è rappresentato dai laboratori, dove maestri artigiani tramandano tecniche antiche a visitatori di ogni età: intreccio dei cesti, sabato e domenica (ore 10.00 – 12.30) per imparare l’arte che dà il nome alla fiera; modellazione della terracotta al tornio, appuntamento alle ore 12.00 per gli adulti e alle 15.00 per i bambini; laboratorio di macramè, una domenica dedicata ai nodi creativi (dalle ore 10.00) ed esperienza sensoriale, un laboratorio gratuito dedicato al mondo delle mandorle (fino a esaurimento posti).

Non solo manualità, ma anche approfondimento e spettacolo. Sabato pomeriggio (ore 16.30) si terrà un incontro dedicato alla storia delle bande pugliesi, mentre la domenica sarà dominata dalle “Voci della Terra”.

Alle ore 17.00 (con replica alle 18.30), le artiste Ninfa Giannuzzi, Consuelo Alfieri e Stefania Morciano — voci celebri dell’ensemble de “La Notte della Taranta” — porteranno in scena i canti tradizionali delle donne impegnate nei campi e nelle corti, regalando un’atmosfera magica e ancestrale.

Per tutta la durata della manifestazione, le famiglie potranno usufruire di un’area food con specialità locali e di un’area giochi tradizionali per i più piccoli.

Acquistando il biglietto online è possibile beneficiare di uno sconto del 25%rispetto al prezzo applicato in loco.

Per agevolare il raggiungimento dell’Abbazia, è previsto un servizio navetta con partenze ogni ora dal Foro Boario di Lecce.