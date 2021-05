Torre San Giovanni, la marina di Ugento che affascina i turisti

In inverno piccolo borgo di pescatori che conta poco meno di 500 anime, d’estate meta gettonata. Torre San Giovanni, incantevole frazione di Ugento, cambia “volto” quando con l’arrivo della bella stagione si anima di turisti che scelgono la località che si affaccia sullo Ionio per trascorrere le vacanze. Non c’è “straniero” che, prima di tornare a casa, non porti via con sé un ricordo bellissimo dell’antica cittadina. Con Torre Mozza e Lido Marini è senza dubbio uno dei tratti di costa più suggestivi del Salento, un gioiello, ricco di storia, tutto da scoprire. Chi pensa ci sia poco da vedere, infatti, si sbaglia.

Qual è la storia di Torre San Giovanni?

Torre San Giovanni, oltre ad essere conosciuta per il suo meraviglioso mare e le spiagge che nulla hanno da invidiare alle località più rinomate, ha una una storia da raccontare. Tutto lascia pensare che abbia avuto una importanza strategica fin dai tempi della cittadina di Ozan (rinominata Uxentum dai Romani). Lo dimostrano i resti archeologici di mura messapiche ritrovati ai piedi della Torre costruita su volere di Carlo V nel 1563 per sorvegliare il tratto della costa dagli attacchi dei saraceni. Con il passare dei secoli, non ha più guardato con sospetto l’arrivo delle navi, anzi. Smessa la funzione di vedetta, è diventata un faro per agevolare la navigazione nei pressi delle coste, ricche di secche.

La Torre di Torre San Giovanni resta impressa sia ai naviganti che ai turisti per la sua particolarità. Impossibile non notare l’ “effetto-dama”, per l’alternarsi delle mattonelle bianche e nere, che danno l’idea di una scacchiera.

Interessanti anche le leggende legate all’Isola di Pazze chiamata così, si dice, per il trattato di pace (pax) stiputali sull’isola tra i messapi e Taranto. C’è un altro racconto affascinante secondo cui Pirro, re dell’Epiro si incagliò con tutta la flotta nelle temutissime sacche ugentine segnalate su tutte le carte nautiche.

Mare paradisiaco e spiagge da sogno

Il mare è splendido, come le spiagge dall’inconfondibile colore bianco. Uno spettacolo unico in estate per i turisti che vengono nel Salento ad ammirare queste meraviglie. I cittadini dei paesi limitrofi, non vanno a mare solo nel periodo estivo, ma tutto l’anno. Chi ha la fortuna di vivere a pochi km dal mare è un tocca sana, un rigenerarsi. Il mare, è vita, relax. Torre San Giovanni può essere definito un posto “paradisiaco”.

Porto di San Giovanni, una meraviglia unica

Il porto di Torre San Giovanni è utilizzato per l’attracco dei pescherecci e per le imbarcazioni turistiche e non. In passato è stato usato come scalo militare come dimostrerebbero i resti di un insediamento abitativo romano trovati accanto alle mura messapiche. Oggi, è possibile fare una bella nuotata nei lidi vicino e da lì si ha la possibilità di vedere i pescherecci che tornano dalla loro pesca, lasciando il pesce appena pescato ai ristoranti o trattorie.

Da premettere che questo posto dopo anni di abbandono, ha ripreso vita, con i pescatori, case villeggiature, strutture turistiche, villaggi turistici ben attrezzati.

Cosa fare la sera a San Giovanni?

Oltre a passeggiare sul lungomare e rilassarsi vedendo il tramonto, un meraviglioso spettacolo con le luci che illuminano il mare per chi vuole cenare fuori ci sono ristoranti, pizzerie, trattorie dove gustare i prodotti e cibi tipici del posto, che possono essere a base di carne o pesce. Per chi, invece, preferisce fare un aperitivo, bere in compagnia ci sono posti che ti permettono di rilassarti, ascoltare musica e passare una serata diversa. Chi vuole passare un momento di tranquillità può prendere un bel gelato e gustarlo fronte mare.

Non mancano le attrazioni per i bambini che possono divertirsi e giocare come i grandi. Per i giovani ci sono i posti della “movida” dove la notte prende vita e ci si può divertire fino alle prime luci di un nuovo giorno.