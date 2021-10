Il miglior panettone al mondo è salentino, Angela Rizzato conquista la giuria con una creazione gluten-free

Angela Rizzato – salentina verace, casalinga e nonna di 4 nipoti – ama la pasticceria da sempre. Da nove anni si dedica alla produzione artigianale, da 4 all’universo gluten-free in seguito alla sua intolleranza. Pochi mesi fa la sua prima apparizione in tv, sugli schermi di Real Time insieme al marito, per l’edizione italiana di “Bake off – Dolci sotto un tetto”, poi la decisione di partecipare all’annuale edizione di “The Best Panettone of the World”, concorso mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria.

Tra le quattro categorie in gara, tra panettoni classici, innovativi e decorati, tra migliaia di pasticceri provenienti da tutto il mondo, la 51enne di Monteroni ha scelto la categoria “The best Gluten-Free Panettone in the world 2021”, riuscendo a conquistare la giuria mondiale e la medaglia d’oro.

Un premio sicuramente inatteso, vista il parterre di pasticceri di fama con cui ha dovuto competere, ma sicuramente meritato per il percorso personale, fatto di studio e aggiornamento soprattutto nell’elaborazione, la ricerca e la lavorazione di prodotti e ricette senza glutine dedicati a chi soffre della malattia celiaca, animati da una grande passione verso il mondo della pasticceria.

Un riconoscimento davvero prestigioso per la casalinga monteronese, l’unica in gara tra pasticceri professionisti e laboratori imprenditoriali, che smaltita l’ebbrezza della vittoria ora pensa in grande per il futuro.

«Ho ricevuto molte proposte di lavoro ma ho scelto nei prossimi mesi di collaborare per la prima volta nella mia vita all’interno di una vera attività di pasticceria, continuando a perfezionare la categoria gluten-free. É un passo davvero importante per me, visto che finora ho maturato tutta l’esperienza e le capacità attraverso un percorso personale, non privo di difficoltà» ha raccontato Angela che ha dedicato la vittoria a chi le è stato sempre vicino. “Una gioia indimenticabile” dice, pensando al marito che l’ha sempre incoraggiata.

Ad Angela Rizzato, dopo la proclamazione dei vincitori al concorso internazionale, sono arrivati anche i complimenti del primo cittadino di Monteroni, Mariolina Pizzuto. «Tutta l’amministrazione comunale è orgogliosa di questo riconoscimento di sommo pregio e gradimento: la nostra concittadina Angela Rizzato, casalinga amante della pasticceria, ha presentato un panettone gluten-free, fatto in casa, vincendo la medaglia d’oro al concorso che decreta i migliori panettoni del mondo»