Presunti abusi sessuali su una 12enne in un villaggio turistico. Animatore indagato per violenza sessuale

C’è un’inchiesta su una presunta violenza sessuale ai danni di una 12enne del Lazio. Un ragazzo di 24 anni, residente a Milano, in servizio come animatore in un villaggio vacanze sulla costa di Otranto, è indagato dalla Procura di Lecce per violenza sessuale aggravata.

I fatti risalgono all’estate scorsa, quando la 12enne era in vacanza con la madre nella struttura. L’episodio si sarebbe verificato il 26 agosto. Nel corso di una festa, il giovane avrebbe avvicinato la minore, molestandola. Successivamente, la 12enne si è confidata con la madre, che ha poi sporto denuncia dando il via all’indagine.

La vicenda, nelle scorse ore, è approdata davanti al Tribunale dei Minori di Lecce, dove la ragazzina è stata ascoltata in modalità protetta nel corso dell’incidente probatorio.

L’indagato, assistito dall’avvocato Massimo Pagliaro, nega ogni addebito.

Ora si attendono gli sviluppi della delicata inchiesta.