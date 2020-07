Un mese senza Luna, palloncini bianchi per ricordare la ballerina scomparsa

È passato un mese da quando Luna Benedetto non c’è più. 30 lunghissimi giorni sono trascorsi da quel ‘maledetto’ 14 giugno, quando la 15enne ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Sognava di diventare una ballerina, di calcare il palco della Scala di Milano e si allenava duramente per arrivare all’appuntamento preparata. Il futuro sulle punte si è spezzato una sera di giugno, mentre si trovava con un amico in sella allo scooter centrato da un’auto.

Indossando il suo tutù ha danzato un’ultima volta, nell’ultimo straziante saluto in piazza Duomo sulle note di Tchaikovsky, dell’uccellino azzuro, il suo pezzo preferito.

È passato un mese dalla tragica scomparsa e amici e parenti vogliono ricordare la piccola promessa della danza, ritrovandosi domani, martedì 14 luglio, su viale Giovanni Paolo II, a pochi passi dallo stadio di Via del Mare. Lì sul luogo dell’incidente, nell’ora in cui ha perso la vita, gli amici della piccola Luna leggeranno delle frasi per lei in presenza della famiglia Benedetto.

Durante la cerimonia di commemorazione interverrà don Gianni Mattia, cappellano del Vito Fazzi. Alla fine saranno fatti volare in cielo i palloncini bianchi, in segno di saluto a Luna.