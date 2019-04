Notifica all’avvocato “sbagliato”: Cassazione annulla arresto per Luciano Coluccia

Saranno nuovamente i giudici del Riesame a decidere se confermare la custodia cautelare in carcere nei confronti di Luciano Coluccia. La Corte di Cassazione, infatti, nei giorni scorsi, ha annullato con rinvio l’ordinanza del “Tribunale della Libertà”, per nullità dello stesso provvedimento, accogliendo il ricorso dell’avvocato Luigi Greco.

Il legale (codifensore assieme a Carlo Martina) del 68enne di Noha, accusato di associazione mafiosa, aveva proposto ricorso per un errore di notifica relativo all’udienza del 9 gennaio scorso.

Un “disguido” relativo alla ricezione della pec, piuttosto singolare. La convocazione per discutere la causa era stata mandata ad un “altro” Luigi Greco, suo omonimo.

L’avvocato non ha così potuto prendere la parola, ma l’udienza è andata avanti. Il Tribunale del Riesame ha, infatti, confermato il carcere per Luciano Coluccia, già condannato nell’inchiesta “Off Side” sulle frodi sportive. Il collegio (Presidente Pia Verderosa), al termine della discussione in aula, ha accolto l’Appello del Procuratore Aggiunto Guglielmo Cataldi, presentato dopo l’annullamento con rinvio della Cassazione. Gli “ermellini” avevano detto no alla grave imputazione per il 68enne di Noha, in mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.

Il Riesame, però, ha ribadito l’accusa sulla scorta della sentenza del gup Alcide Maritati che ha inflitto 9 anni e 6 mesi a Luciano Coluccia per associazione mafiosa e violazione della legge sulla lealtà nelle competizioni sportive (9 anni per il figlio Pasquale Danilo).

Gli arresti

Nel maggio scorso, il gip Giovanni Gallo nell’ambito dell’inchiesta Off Side, aveva emesso due ordinanze di custodia cautelare (sette gli indagati a piede libero) di cui una in carcere a carico di Pasquale Danilo Coluccia, 37 anni di Galatina e l’altra agli arresti domiciliari, nei confronti di Luciano Coluccia, 68enne di Noha (solo per frode sportiva). I giudici del Riesame, però, avevano accolto l’Appello della Procura e “ripristinato” l’accusa di mafiosità. L’8 ottobre scorso era arrivata, come detto in precedenza, la sentenza del giudice, al termine del rito abbreviato.

L’inchiesta

I due Coluccia, secondo il pm Roberta Licci, avevano dato vita a una sorta di vero e proprio “welfare parallelo” occupandosi, su richiesta e previa percentuale, di riscuotere i crediti altrui e recuperare beni oggetto di furto. Inoltre avevano acquisito il controllo della squadra di calcio locale, facendo sì, che nel Campionato 2015/2016, questa ottenesse il salto di categoria dal Torneo di Promozione a quello di Eccellenza. Alterando il risultati della competizione, però.

Il controllo sulla compagine calcistica

Un’attività controllata dall’associazione criminale era la squadra di calcio «A.S.D. Pro Italia Galatina», con annesso stadio comunale «G.Specchia». L’esito dell’indagine ha messo in evidenza una “costante e pressante richiesta di somme di denaro” a commercianti e imprenditori di Galatina e dei comuni limitrofi a titolo di «sponsorizzazione» per la compagine calcistica.