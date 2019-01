Inchiesta “Favori giudiziari”: annullato il divieto di dimora a Lecce per l’avvocato Mario Ciardo

Annullata un’altra misura cautelare nell’ambito dell’inchiesta sui presunti favori giudiziari che ha scosso il Tribunale di Lecce.

Il gip Amerigo Palma ha revocato il divieto di dimora nel Comune di Lecce per l’avvocato Mario Ciardo. Accolta, dunque, la richiesta dei legali Gabriele Valentini e Ladislao Massari che avevano presentato l’istanza, ritenendo oramai insussistenti le esigenze cautelari nei confronti del 55enne di Tricase.

Dopo il niet del Tribunale di Riesame, che aveva rigettato la richiesta di annullamento della misura, arriva il sì del gip.

Le accuse

Secondo la Procura, il magistrato Emilio Arnesano in un incontro alla presenza delle avvocatesse Benedetta Martina e Federica Nestola, confermava che sarebbe intervenuto presso il componente della Commissione per l’esame di avvocato, il legale Mario Ciardo, al fine di concordare le domande. Tale accordo, in base a quanto sostenuto dal pm, sarebbe stato raggiunto nel corso di due incontri avvenuti nell’ufficio di Arnesano, alla presenza della Nestola e dello stesso Ciardo.

L’indagato, che risponde di abuso d’ufficio, si è sempre difeso strenuamente dalle accuse, già nel corso dell’interrogatorio di garanzia.