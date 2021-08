Travolta da un’auto in strada, nulla da fare per una 83enne di Vaste

Non c’è stato più nulla da fare per Raffaella Casciaro, una 83enne di Vaste investita da una Kia Sportage condotta da una 46enne leccese. La macchina dei soccorsi, scattata subito dopo l’incidente stradale, è stata purtroppo inutile. I tentativi dei sanitari di rianimare l’anziana non hanno evitato la tragedia, consumata quando l’orologio aveva da poco segnato le 21.15.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’anziana si trovava in via Gabriele D’Annunzio, a pochi passi dalla sua abitazione, quando è stata travolta dall’auto. L’automobilista si è subito fermata per soccorrerla e chiedere aiuto. Nel giro di pochi minuti, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118, ma i sanitari che hanno cercato di tenerla in vita si sono dovuti “arrendere”. Per l’83enne non c’era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Ai carabinieri della stazione di Poggiardo e i colleghi del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie è toccato il compito di effettuare i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. La donna al volante della Kia è stata sottoposta agli accertamenti necessari a verificare se si fosse messa al volante dopo aver assunto sostanze stupefacenti o alcool e i test sono risultati negativi. I documenti della vettura sono risultati tutti in regola.

La 46enne, incensurata, è stata indagata in stato di libertà per omicidio stradale, mentre la salma della vittima è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.