Prima l’autodenuncia e poi l’interrogatorio. 77enne confessa le molestie verso le nipotine e chiede perdono

Aveva scritto una lettera con cui si autodenunciava per le molestie sessuali nei confronti delle sue nipotine. Oggi il nonno, un 77enne del Nord Salento, ha confermato in lacrime gli abusi che si sarebbero verificati nel periodo compreso tra il 2017 e il 2019. L’autodenuncia era finita sul tavolo del sostituto procuratore Erika Masetti che ha deciso di interrogare l’anziano che, nel frattempo, è stato iscritto nel registro degli indagati per violenza sessuale.

Come detto, in mattinata, l’uomo che è assistito dall’avvocato Paolo Spalluto (sostituto dal collega Salvatore Rollo) ha ammesso le proprie responsabilità, pur dichiarando di essere sempre stato molto legato alle bambine che andava a prendere spesso da scuola.

Inoltre ha dichiarato di essere pentito ed ha chiesto scusa e per evitare che episodi analoghi si possano ripetere, ha invocato per sé l’applicazione di una misura cautelare che lo tenga lontano dalle nipotine (come ad esempio il divieto di avvicinamento).

Adesso sarà il magistrato a stabilire la misura più opportuna da adottare nei suoi confronti.