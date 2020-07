Trovato senza vita l’anziano scomparso da Copertino. Le ricerche terminano in tragedia

Lo hanno cercato senza trascurare nessun angolo, ripercorrendo le strade che poteva aver attraversato in sella alla sua vecchia bicicletta o le zone “vicine” all’ultima cella agganciata dal telefonino, prima che la batteria si scaricasse. È stato tutto inutile, purtroppo. Il corpo senza vita di Donato Conte, l’ottantenne di Copertino scomparso da ieri mattina è stato ritrovato da un gruppo di ciclisti in una campagna, non lontano da una costruzione rurale dove forse ha cercato riparo per la notte o rifugio dopo un malore. Supposizioni per cercare di ricostruire una tragedia che spegne le speranze della famiglia e di chi aveva condiviso la foto dell’anziano sui social sperando di aiutare, in qualche modo, nelle ricerche.

Che cosa sia accaduto in queste ore di ansia e di paura è difficile dirlo. Poco dopo le 10.30 di ieri mattina, l’uomo si era allontanato dalla sua abitazione dove non è più riuscito a tornare come avrebbe raccontato nella telefonata, l’ultima, fatta alla figlia. L’80enne avrebbe detto al telefono di essersi perso e di non sapere dove si trovasse. Un frame di alcune immagini delle telecamere di videosorveglianza lo hanno immortalato ieri mattina in sella alla bici, con i pantaloni lunghi e una camicia di colore chiaro.

Una passeggiata tranquilla, la richiesta di aiuto. Poi il nulla, fino al drammatico epilogo. Il ritrovamento del corpo senza vita nelle campagne tra Leverano e Nardò.