Va dal barbiere, ma non torna più a casa. Ritrovato l’anziano di Copertino scomparso

«Cerchiamolo insieme». Questo l’appello condiviso sui social della Sindaca di Copertino, Sandrina Schito che aveva voluto utilizzare Facebook per “invitare” i cittadini a guardare con un po’ più di attenzione i volti incrociati per strada. Un anziano scomparso nel nulla da diverse ore ed era importante l’aiuto di tutti in paese. Più passava il tempo, più la preoccupazione cresceva per Antonio Nestola, 86 anni e qualche problema legato all’età sparito nel nulla.

Alle 9.00, secondo quanto ricostruito, l’uomo era uscito per andare dal barbiere, ma a casa non era più tornato facendo scattare l’allarme. E il tam-tam sui social, spesso utile in questi casi.

Alla fine, dopo ore di ricerche dei carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e volontari, andate avanti senza sosta, l’anziano è stato ritrovato. E sembra stare bene. E la famiglia che ha vissuto ore d’ansia potrà tirare un sospiro di sollievo e archiviare questa calda giornata di agosto come un brutto ricordo.

Il post “non ha cellulare, cerchiamolo”

«Il signor Nestola Antonio, 86 anni uscito alle ore 9 a piedi da via Toscanini 4, diretto al barbiere – scrive la prima cittadina Schito – ma non è rientrato. È affetto da demenza, non ha cellulare, indossa un pantaloncino blu ed una camicia scozzese. Chiunque lo abbia visto comunichi ai vigili o ai carabinieri. Cerchiamolo insieme».