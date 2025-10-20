Incidente sulla litoranea in cui perse la vita un 18enne. Arriva l’archiviazione dell’inchiesta

Dopo l’apertura di un’inchiesta penale per l’incidente in scooter in cui perse la vita Marck Samuel Nestola, 18enne di Copertino, il 16 luglio del 2024, sulla strada che collega Porto Cesareo a Sant’Isidoro, arriva l’archiviazione.
Ricordiamo che un 68enne di Leverano, alla guida di un furgone, era stato iscritto nel registro degli indagati, per omicidio stradale. Si trattava dell’uomo, che si trovava nei pressi del luogo della tragedia, insieme ad altri automobilisti.
Nei giorni scorsi, il gip Valeria Fedele ha disposto l’archiviazione del procedimento, come richiesta dal pm Massimiliano Carducci, sostenendo: “le condotte ascrivibili all’indagato non integrano alcuno degli elementi costitutivi del reato”. Non solo, poiché non vi è “possibilità alcuna di sviluppare ulteriormente le indagini già svolte”.
L’uomo era difeso dall’avvocato Francesco Cazzato.
L’incidente risale alla sera del 16 luglio. Il giovane, ricordiamo, rientrava a casa dopo aver terminato il suo turno di lavoro presso uno stabilimento balneare. Inizialmente si era pensato ad una caduta accidentale dallo scooter, ma in base a nuove risultanze investigative non si escluse in seguito il coinvolgimento di un altro mezzo nell’incidente.
Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, le gravi lesioni riportate non hanno lasciato speranze al giovane che è deceduto sul posto.
Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Porto Cesareo e dai colleghi della sezione radiomobile di Campi Salentina, entrambi prontamente accorsi sul luogo del sinistro stradale.