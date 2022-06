Gli strappa la collana spedendolo in ospedale. 27enne rumena a “Borgo San Nicola”

Lo ha seguito, raggiunto, fatto finta di volerlo baciare, ma quando si è travata a pochi centimetri da lui, gli ha strappato la collana, ferendolo. Il pronto arrivo delle Forze dell’Ordine, però, ha fatto sì che venisse rintracciata in breve tempo e che per lei si aprissero le porte del carcere di Lecce.

Gli agenti di Polizia del Commissariato di Galatina hanno arrestano una cittadina rumena che ha tentato strappato collana a un uomo del posto, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Nei giorni scorsi, presso la sala operativa, è giunta una segnalazione di rapina perpetrata da una donna ai danni di un uomo, in un garage nel centro storico della cittadina salentina.

Gli agenti in servizio di volante sono intervenuti prontamente su luogo dell’accaduto, dove erano presenti due uomini e una donna, una cittadina rumena di 27 anni, già nota alle Forze dell’Ordine per reati simili che, alla vista dei poliziotti, ha tentato di darsi alla fuga, ma che è stata prontamente bloccata.

Dalla ricostruzione della dinamica dei fatti, avrebbe avvicinato per strada la vittima chiedendogli del denaro e dopo aver ricevuto da lui una moneta da un euro, lo avrebbe seguito mentre entrava in un garage di sua proprietà e avvicinatasi a lui, come per baciarlo, gli ha strappato una collana dal collo.

In quel frangente, è entrato nel box un conoscente del rapinato che, ha assistito alla scena e alla colluttazione tra i due, chiedendo immediatamente l’intervento della Polizia.

In seguito, alle lesioni riportate la vittima è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso del nosocomio galatinese, dove gli sono state diagnosticate ferite giudicate guaribili in 15 giorni.

La 27enne, dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.