Fermata, su di lei pendeva un provvedimento di revoca dell’affidamento in prova. 30enne di Melissano in carcere

Nei giorni scorsi gli Agenti in servizio presso il Commissariato di Polizia di Stato di Taurisano, hanno tratto in arresto Ines Stamerra, 30enne di Melissano, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Lecce per i reati di furto aggravato ed evasione.

I poliziotti della Sezione Volanti, mentre svolgevano servizio di controllo nel territorio del comune di Ugento, lungo la Strada Provinciale 206 per Melissano, hanno proceduto al controllo di due persone appiedate, con al seguito alcuni bagagli, che hanno destato sospetti agli operatori di polizia.

Durante gli accertamenti, infatti, e in particolare dalla consultazione della Banca Dati Interforze, sono emerse alcune note di rintraccio per uno dei due, riguardo ad alcuni provvedimenti da eseguire nei confronti di Ines Stamerra, per la quale era stata disposta la revoca della misura alternativa dell’Affidamento in Prova con l’Ordine di Carcerazione, per scontare il residuo della pena.

Gli Agenti hanno, pertanto, proceduto all’arresto della 30enne e alla traduzione presso la Casa Circondariale di Taranto.