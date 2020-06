Cocaina e denaro contante nascosti in casa, per una coppia si aprono le porte del carcere

Nel pomeriggio di ieri, a Lecce, i militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, M.M., 51enne e Barbara Calosso, 41enne, che adesso si dovranno difendere dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Nello specifico i Carabinieri, in seguito a prolungato servizio di osservazione hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione della coppia e al termine di una scrupolosa perquisizione hanno rinvenuto 12,8 grammi di cocaina, suddivisi in 16 dosi; la somma contante di 120,00 euro; un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Un altro arresto a San Cesario

Nella mattinata di oggi, invece, a pochi chilometri da Lecce, a San Cesario, gli uomini della “Benemerita” della Stazione locale hanno arrestato, Giuseppe Rollo, 25enne.

I militari dell’Arma, dopo aver svolto una perquisizione personale e domiciliare, hanno scoperto 54 grammi di eroina all’interno di un involucro in cellophane.

La droga è stata posta sotto sequestro, mentre, per Rollo, si sono aperte le porte del carcere di Lecce.