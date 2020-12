Oltre 245 grammi di eroina nascosta nello stipite della porta, scatta l’arresto per una coppia

I Carabinieri della Stazione di Lecce Principale, con l’ausilio dei colleghi del Nor – Sezione Radiomobile, hanno tratto in arresto in flagranza di reato: R. D., 33enne e M. M., 41enne, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Gli uomini della “Benemerita”, in seguito a mirata attività di osservazione presso il domicilio della coppia, sono intervenuti e hanno dato vita a una perquisizione personale e domiciliare che ha consentito di rinvenire: 5,51 grammi di eroina; un bilancino di precisione sul tavolo della cucina; 245,68 grammi sempre di eroina nascosti nello stipite della porta, occultati da un rivestimento in legno e denaro contante pari a 120 euro.

La sostanza stupefacente avviata ad analisi di laboratorio. I reperti sono stati assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’Ufficio corpi di reato e libretto di deposito giudiziario.

Gli arrestati saranno tradotti presso proprio domicilio, in attesa di citazione diretta a giudizio, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.