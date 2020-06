Nascondevano 61 dosi di cocaina e la somma di oltre 11mila euro, coppia finisce in manette

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, allo scopo di prevenire e reprimere i reati.

Nella giornata di ieri, a seguito delle verifiche in materia di consumo, possesso e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto quattro persone.

Cocaina e denaro a Lecce

Nel pomeriggio, nel capoluogo, i militari del Nor – Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, U.S. 56enne e S.S. 65enne, che si dovranno difendere dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Nello specifico i Carabinieri, in seguito a un prolungato servizio di osservazione, hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione della coppia e hanno proceduto a una scrupolosa perquisizione personale e domiciliare, che ha consentito di rinvenire 30,38 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 61 dosi occultate sulla donna; la somma contante di 11.770,00 euro; un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi.

Espletate le formalità di rito, i due sono stati tradotti presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Piantagione di marijuana a Taviano

Sempre ieri, a Taviano, i Carabinieri del Nor – Sezione Operativa della Compagnia di Gallipoli, hanno arrestato M.A., 57enne.

L’uomo, sottoposto a una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 100 gr. di sostanza stupefacente già essiccata tipo marijuana; 22,6 grammi di semi della stessa sostanza; 129 piante di marijuana dell’altezza varia tra i 50 e i 180 centimetri coltivate sulla terrazza di casa

Il materiale è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Piante di cannabis anche a Lecce

Sempre a Lecce, infine, i militari del Nor – Sezione Operativa, hanno arrestato E.S., 25enne, in quanto, al termine di una perquisizione domiciliare e personale, è stato trovato in possesso di 25 piante invasate di cannabis dell’altezza variabile tra i 50 e gli 80 centimetri; una tanica da 20 litri di colore blu e un dosatore di colore bianco della capienza di 2 litri.

Il giovane, al termine delle formalità di rito è stato tradotto ai domiciliari in attesa di citazione diretta a giudizio.