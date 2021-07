Ruba un portafoglio in chiesa durante la messa, nei guai una ladra nei luoghi di culto

Ruba un portafoglio nella chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario, a Copertino, ma finisce nei guai “incastrata” dalla descrizione della vittima e dal fatto che aveva già commesso due furti all’interno dei luoghi di culto e per questo era un volto “conosciuto” agli uomini in divisa. Così per una 44enne – E.N.S. le sue iniziali – è scattato l’arresto. Dopo le formalità di rito è stata riaccompagnata a casa, dove dovrà restare agli arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria. Ma andiamo con ordine.

Tutto è cominciato quando i Carabinieri della locale tenenza, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno ‘risposto’ alla segnalazione di una donna, che ha raccontato di essere stata derubata durante la celebrazione della messa all’interno della Chiesa Beata Vergine Maria Del Rosario. Qualcuno le aveva portato via il portafoglio contenente 60 euro in contanti e i documenti di identità. Ad “insospettire” i militari dell’Arma è stata la descrizione fornita dalla vittima del furto come anche la dinamica dell’accaduto.

Ascoltata la testimonianza, i Carabinieri hanno pensato alla 44enne, già nota perché di recente era stata deferita in stato di libertà per aver commesso, sempre a Copertino, due furti nei luoghi di culto. Per avere certezze, gli uomini in divisa hanno bussato alla porta dell’abitazione della “sospettata”, trovandola con gli stessi indumenti descritti dalla vittima. E con al prova regina in mano, il portafoglio che aveva rubato.

La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre la 44enne, come detto, è stata accompagnata presso la propria abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari come disposto dall’ Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto dai militari della tenenza di Copertino.