Spaccia cocaina dalla finestra, arrestata pusher 53enne. In casa aveva quasi 3mila euro in contanti

Non si scomodava più di tanto per spacciare cocaina: passava le dosi ai suoi acquirenti direttamente dalla finestra della sua abitazione. I “movimenti” però non sono passati inosservati ai Carabinieri della Compagnia di Casarano che, alla fine, hanno arrestato la pusher in flagranza di reato con l’accusa di «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». A finire nei guai è Donata Raone, 53enne di Ugento, di fatto domiciliata ad Alliste. Per la donna, una volta concluse le formalità di rito si sono aperte le porte del Carcere di Lecce.

I fatti

Gli uomini del Norm hanno ‘notato’ la 53enne mentre cedeva dalla finestra della propria abitazione tre involucri ad un 26enne di Ugento. C’è voluto poco per capire cosa contenevano: circa 0,8 grammi di cocaina. Di fronte a quella ‘scoperta’ agli uomini in divisa non è rimasto altro da fare se non estendere il controllo all’abitazione.

E le soprese non sono mancate nemmeno durante la perquisizione domiciliare. I militari hanno trovato all’interno della cucina tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi e circa 3mila euro in contanti. 2.985 in banconote di diverso taglio per la precisione.

La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto è stato sottoposto sequestro, mentre il denaro, considerato provento dell’attività illecita, sarà depositato sul libretto postale intestato al “Fondo Unico Giustizia”.

La 53enne, come detto, è finita in manette e una volta concluse le formalità di rito è stata accompagnata presso la casa circondariale di Lecce, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto.