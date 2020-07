Assaltarono nel 2018 il portavalori Cosmopol, svolta nelle indagini. Arrestate 8 persone

Era partito da Lecce a prima mattina del 18 gennaio del 2018, poi, intorno alle 7.00 della stessa giornata, sulla Strada Statale 613 che dalla “Capitale del Barocco” porta a Brindisi, all’altezza dello svincolo per San Pietro Vernotico-Cerano, era stato assaltato da un commando composto da quattro persone che, armate di fucile, avevano fermato il mezzo per cercare di rapinarlo, ma poi decisero di desistere e dopo aver esploso alcuni colpi di arma da fuoco all’indirizzo delle ruote si diedero alla fuga nelle campagne circostanti.

A più di 18 mesi dai fatti, le indagini delle Forze dell’Ordine sulla tentata rapina al furgone blindato portavalori dell’istituto di vigilanza Cosmopol di Lecce, sembrano essere arrivate a un punto di svolta.

Alle prime luci dell’alba di oggi, infatti, si è svolta un’operazione della Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Brindisi, nella quale gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di otto persone.

I poliziotti delle questure di Brindisi, Bari e Foggia con il supporto del Servizio Centrale Operativo e di Polizia Scientifica di Roma e del Reparto Prevenzione Crimine della Puglia, sono tutt’ora impegnati a svolgere perquisizioni finalizzate a sgominare la banda.

Ricordiamo che malviventi al termine del mancato assalto, abbandonarono sul luogo della tentata rapina un’autovettura Lancia Delta di colore nero e un furgoncino.

Successivamente, poi, il tratto in direzione Lecce fra il km 10,500 e il km 10,000 nel comune di San Pietro Vernotico, venne chiuso al traffico e la circolazione deviata e pilotata al km 12,800 presso lo svincolo per Torchiarolo, per poi essere riaperta.