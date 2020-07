Associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di auto, 8 arresti all’alba

Taranto, Lecce, Bari e Napoli, sono queste le province nelle quali, gli agenti della Polizia Stradale di Taranto stanno eseguendo 8 misure di custodia cautelare, nei confronti di altrettante, persone accusate di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di numerose auto di lusso attraverso il metodo della “falsa nazionalizzazione”.

I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Taranto, in collaborazione con i colleghi del compartimento per la Puglia, per la Campania e la Sezione della Polizia Stradale di Lecce.

Secondo gli inquirenti gli indagati avrebbero utilizzato dati apparentemente originali di vetture circolanti in altri paesi comunitari per procedere a nuove immatricolazioni in Italia con l’utilizzo di documenti di circolazione estera contraffatti, riuscendo a far ottenere in breve tempo immatricolazioni e nazionalizzazioni corredati di documentazione falsa o inesatta.

Sono in corso anche sequestri, presso le motorizzazioni civili di Lecce, Napoli, Palermo, di fascicoli di nazionalizzazione delle auto.