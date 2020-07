Tentano il furto in un’abitazione, ma vengono sorpresi dai Carabinieri. In carcere tre persone di Latina

Nella serata di ieri, a Tricase, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia locale, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato David Jankovic, 20enne, nato a Campi Salentina; Daniel Jankovic 24enne nato a Caserta e Natascia Gosevic 18enne nata a Roma, tutti residenti a Sant’Ilario in provincia di latina.

I tre adesso dovranno difendersi dall’accusa di tentato furto in abitazione aggravato.

Nello specifico i tre, intorno alle 21.00, in seguito alla segnalazione di un furto in atto, sono stati sorpresi dai militari all’interno di un appartamento al secondo piano nella località rivierasca, dove si erano introdotti, tramite effrazione della porta di ingresso principale.

Nel corso del sopralluogo sono stati rinvenuti su pavimento della camera da letto messa a soqquadro 2 berretti con visiera di colore nero e uno zainetto di colore bianco di loro proprietà, che sono stati posti sotto sequestro, insieme a tre telefoni con relative sim card e una somma contante ritenuta provento del furto, nella loro disponibilità.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.