20 Kg di hashish nascosti all’interno di un’autovettura, arrestati 39enne di Lecce e 36enne di San Pietro Vernotico

Nel corso dei controlli straordinari del territorio disposti dal Questore Giampietro Lionetti, le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale in servizio nella serata di ieri, durante il pattugliamento di una zona periferica della città, hanno notato due uomini a piedi intenti a parlare con un’altra persona in una macchina.

Gli agenti hanno quindi deciso di svolgere un controllo sul gruppo e così hanno notato subito che le tasche di uno dei tre, un 39enne di Lecce, erano eccessivamente rigonfie e insospettiti lo hanno inviato a esibirne il contenuto che consisteva in un taglierino, un portafogli on all’interno una dose di cocaina del peso di oltre un grammo, due smartphone e un mazzo di chiavi di una Mercedes, parcheggiata nelle vicinanze e di proprietà dell’altro uomo fermato, un 36enne di San Pietro Vernotico.

A questo punto il veicolo è stato perquisito e a bordo i poliziotti hanno trovato 199 panetti di hashish, contenuti in parte in un borsone e altri erano distribuiti sotto ai sedili, per un peso complessivo di oltre 20 kg.

Si è poi proceduto alla perquisizione domiciliare del proprietario del veicolo e nell’abitazione è stato scoperto un pezzo di hashish di oltre 50 gr., due dosi di cocaina di oltre 10 gr. e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, oltre a 1.085 euro in contanti. La perquisizione personale del terzo fermato, un uomo di 33 anni di origini albanesi, portava alla svcoperta di una cipollina di cellophane contenente 0,33 gr. cocaina.

Il 39enne leccese e il 36enne di San Pietro Vernotico sono stati arrestati e associati presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

Tutto il materiale rinvenuto, compreso il veicolo, è stato posto sotto sequestro.