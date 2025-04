Sorpresi dai Carabinieri a rubare due giare da un’abitazione a Lucugnano, arrestati 54enne e 33enne

I Carabinieri del Norm della compagnia di Tricase e della Stazione di Spongano compiuto un’operazione che ha portato all’arresto di due persone per tentato furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella tarda serata di ieri, a seguito di una segnalazione al 112, i militari sono intervenuti prontamente, sorprendendo un 54enne, già noto alle forze dell’ordine e la sua convivente 33enne mentre tentavano di allontanarsi da un’abitazione a Lucugnano a bordo di un’autovettura.

L’uomo avrebbe forzato una finestra e si sarebbe introdotto all’interno dello stabile, mentre la donna vigilava l’area, fungendo da palo. La prontezza della segnalazione e l’intervento dei Carabinieri hanno permesso di evitare che il furto si concludesse con successo.

Al momento dell’arresto, i malviventi avevano portato fuori dall’abitazione due giare, una “pilozza” in terracotta e un decespugliatore, pronti per essere caricati sull’auto, per un valore in corso di quantificazione. Tutta la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati condotti presso la propria abitazione e sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari come disposto dalla pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.