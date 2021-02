Scoperti a nascondere oltre 150 grammi di droga tra cocaina e marijuana, due 19enni di Lizzanello in carcere

Prosegue incessantemente l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, allo scopo di prevenire e reprimere i reati inerenti il consumo, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ed è così che a Merine, la frazione di Lizzanello i militari del Nor – Sezione Operativa del Norm della Compagnia di Lecce, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare, hanno arrestato in flagranza di reato Giacomo Gianluca De Matteis ed Elia Perrone, entrambi 19enni e nati nel capoluogo, ma residenti a Lizzanello.

I due, adesso, si dovranno difendere dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Gli uomini della “Benemerita”, a seguito di perquisizione personale e domiciliare presso un locale in loro uso, hanno rivenuto 101,86 grammi di cocaina; 53,62 grammi di marijuana, in parte suddivisa in dosi; materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 950 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

La sostanza stupefacente è stata avviata ad analisi di laboratorio.

I reperti assunti in carico e custoditi in attesa di essere versati presso l’ufficio corpi di reato e sul libretto di deposito giudiziario.

Gli arrestati, espletate le formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.