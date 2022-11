Violenza e minacce durante la partita contro il Nardò, in manette due ultras della Nocerina

Finiscono in manette due ultras della Nocerina che nel pomeriggio del 22 novembre 2022 sono stati tratti in arresto dagli Agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Nardò e della Digos della Questura di Lecce. I due si sono resi responsabili dei reati di violenza, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale durante la partita di calcio disputata tra il’A.C. Nardò e l’A.S.S. Nocerina 1910 lo scorso 20 novembre.

L’intensa attività, iniziata dal Commissariato di Nardò subito dopo la partita, in collaborazione successivamente con il Commissariato di Nocera Inferiore, nonché con le Digos delle Questura di Lecce e Salerno, ha portato al rintraccio, in Nocera Inferiore di due tifosi, entrambi del gruppo “ultras” della Nocerina, identificati sulla base della documentazione video-fotografica approntata dalla Polizia Scientifica di Nardò.

Per i due è stata applicata la misura dell’arresto “differito” e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Altri 3 soggetti, sempre di Nocera Inferiore, non rintracciati, saranno denunciati a piede libero. Per tutti, in seguito, si emetterà il provvedimento di D.A.spo.

Non solo. Continuano, infatti, gli accertamenti per identificare altri soggetti che hanno partecipato agli scontri di entrambe le tifoserie, al fine di emettere ulteriori provvedimenti.

Nel pomeriggio di oggi, inoltre, si è tenuta l’udienza di convalida degli arresti presso il Tribunale di Nocera Inferiore, nella quale ad uno di essi è stata comminata la Misura Cautelare dell’Obbligo di Dimora nel comune di residenza con l’obbligo di non allontanarsi senza la preventiva autorizzazione dell’A.G. nonché l’Obbligo di Presentazione alla P.G. tutti i giorni della settimana.