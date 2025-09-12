53 dosi di cocaina nascoste negli indumenti, arrestati

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha portato a termine un’importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti a Gallipoli, conclusasi con l’arresto in flagranza di due uomini e il sequestro di oltre 50 dosi di cocaina pronte per la vendita.

L’attività investigativa, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli, è scaturita da servizi di osservazione e pedinamento mirati, a seguito di informazioni raccolte su una presunta attività di spaccio.

Intorno alle ore 17:30, i poliziotti sono intervenuti nei pressi di via Milelli, sorprendendo i due a bordo di un’autovettura.

La perquisizione personale ha permesso di rinvenire, nascosti negli indumenti, un contenitore con 53 involucri di cocaina, per un peso complessivo di oltre 21 grammi, già confezionati e pronti allo smercio. Contestualmente, è stata sequestrata anche la somma di 3.700 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

La perquisizione del veicolo e delle abitazioni non ha fatto emergere ulteriori elementi, ma la quantità e le modalità di confezionamento della droga, unite al denaro rinvenuto, hanno confermato la finalità di spaccio.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, i due uomini sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre la sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.