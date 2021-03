Nasconde la marjuana negli indumenti intimi e nella sua camera da letto, 17enne finisce in manette

Si è prima disfatto di un involucro, poi, una volta fermato, è stato trovato in possesso di un’importante somma di denaro e di altri contenitori contenenti la droga e, per questi motivi è stato tratto in arresto.

Nella serata di ieri gli agenti in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 17enne, già conosciuto alle Forze dell’Ordine, in quanto resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I fatti

Le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 15.00, quando, la Volante Mazzini, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, ha notato un ciclomotore, con due giovani a bordo che hanno attirato l’attenzione degli agenti in quanto il passeggero si è voltato ripetutamente indietro, ragione per cui sono stati invitati ad accostare per un controllo.

Prima di fermarsi il 17enne ha estratto dal giubbotto un involucro, lanciandolo nella campagna circostante, che a causa della velocità del ciclomotore si apriva disperdendo il suo contenuto in una nuvoletta di polvere.

Il giovane, un disoccupato con precedenti per furto aggravato, reato per cui si trova sottoposto alla misura della messa in prova con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Lecce, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di una considerevole somma di denaro contante, in banconote di diverso taglio, di cui non è stato in grado di fornire giustificazione.

Sono stati inoltre rivenuti, nei suoi indumenti, anche intimi, 10 involucri in plastica contenente sostanza erbacea, poi risultata dall’esame eseguito dal personale del Gabinetto di Polizia Scientifica essere marijuana, per un peso complessivo di 18.32 gr.

La perquisizione domiciliare

Dalla successiva perquisizioni estesa presso il domicilio è stato scoperto all’interno dell’armadio della sua camera, nascosto in una scatola metallica, un involucro di cellophane trasparente contenente altri 40.55 gr. di marijuana, oltre a un bilancino di precisione in plastica e residui di bustina di cellophane compatibili con quelli utilizzati per avvolgere le 10 dosi precedentemente rinvenute, il tutto posto sotto sequestro.

Alla luce dei gravi e fondati indizi, il 17enne è stato tratto in arresto e, come disposto dal Pubblico Ministero di Turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, condotto presso il centro di prima accoglienza per Minori di Monteroni.

Il conducente del ciclomotore, anch’egli minorenne, è stato affidato ai genitori.