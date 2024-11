Nasconde in casa hashish e marijuana, arrestato 18enne incensurato

Proseguono senza sosta in tutta la provincia i controlli dei Carabinieri per contrastare lo spaccio di stupefacenti. Questa volta gli uomini della Sezione Radiomobile della Compagnia di Maglie, al comando del Maggiore Francesco Zaccaria, hanno chiuso il cerchio intorno a un diciottenne incensurato e in attesa di occupazione, che aveva messo in piedi un “giro” di spaccio di hashish e marijuana nella zona di Castrignano dei Greci.

Quando il ragazzo è stato fermato alla guida della sua autovettura, i militari dell’Arma lo hanno visto molto agitato e si sono insospettiti, perciò hanno deciso di approfondire i controlli.

A quel punto è stato rinvenuto nell’abitacolo un grinder, una sorta di macinino tascabile spesso utilizzato dai giovani per tritare e sminuzzare la marijuana prima di preparare lo spinello da fumare e infatti all’interno dello strumento c’erano alcuni grammi di erba.

Inoltre, piegate dentro un pacchetto di sigarette sono state trovate banconote di vario taglio per un totale di 280 euro.

Scattata la perquisizione a casa del diciottenne, i militari hanno trovato circa 800 grammi di droga tra hashish e marijuana, insieme al classico “kit dello spacciatore”, ovvero tre bilancini di precisione, coltelli e forbici con evidenti tracce di droga, vari ritagli di cellophane per preparare le dosi.

Ritenendo che tutta quella droga nascosta in casa fosse destinato alla vendita, i Carabinieri hanno portato il giovane in caserma, dove è stato dichiarato in arresto per detenzione illecita di stupefacenti ai fini di spaccio, quindi hanno informato il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Lecce, che ha disposto i domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Naturalmente, il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.