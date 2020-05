Trovato in possesso di hashish e marijuana, scatta l’arresto per un 19enne a Lecce

È stato trovato con un importante quantitativo di sostanze stupefacenti e per lui è scattato l’arresto.

Proseguono senza sosta in controlli dei militari dell’Arma, finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio e consumo di droga e, nell’ambito delle verifiche, questa mattina, in Piazzale Siena a Lecce, i Carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile, della Compagnia del capoluogo, hanno tratto in arresti Maichol Andrea Sterlicchio, 19enne, che adesso dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli uomini della Benemerita, a conclusione di una perquisizione personale, domiciliare e del veicolo in uso al giovane, hanno trovato 308,94 grammi di hashish; 18 grammi di marijuana; la somma in contanti di 35 euro e un bilancino di precisione funzionante.

La droga i soldi e il bilancino sono stati sequestrati e Sterlicchio, al termine delle formalità di rito e stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.