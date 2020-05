Per sfuggire al controllo si dà alla fuga e butta la droga nel bidone, arrestato 19enne cittadino albanese

Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti in servizio presso la sezione Volanti della Questura di Lecce hanno arrestato Gani Hasani un cittadino albanese di 19 anni, per detenzione ai fini di spaccio di 121 gr. di marijuana e denunciato a piede libero L.L. di Lizzanello 24enne, per concorso nel reato e per resistenza aggravata a Pubblico Ufficale

I fatti

Alle ore 19.15, poliziotti mentre percorrevano Via Cavallotti – angolo Via Cesare Battisti, hanno proceduto al controllo di due giovani, già noti per i loro trascorsi giudiziari. Mentre hanno chiesto i documenti di L.L., il 19enne si è dato alla fuga in direzione Piazza Mazzini.

Subito inseguito da un agente, il giovane, dopo aver imboccato Via Liborio Romano, si è immesso su Via Trinchese, dove si è disfatto di un involucro di colore verde gettandolo all’interno di un bidone della spazzatura posizionato all’angolo delle due strade, che è stato prontamente recuperato.

Il giovane è stato poi raggiunto e bloccato all’altezza di Via Libertini e identificato nella persona di Gani Hasani.

Accompagnato negli uffici di “Viale Otranto” ci si è accertati che l’involucro di cui si era disfatto, conteneva tutta la droga in suo possesso, ovvero 121 gr., una parte della quale suddivisa in 15 dosi.

Hasani è stato arrestato e come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, Luigi Mastroniani, condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”.

Durante il trambusto anche L.L., dopo avere consegnato il documento, è riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce e pertanto è stato denunciato per lo stesso reato in concorso con il 19enne, oltre per resistenza aggravata a Pubblico Ufficiale.

I poliziotti, inoltre, hanno accertato che L.L. era sottoposto al Foglio di Via Obbligatorio, emesso dal Questore di Lecce il 26 settembre 2019 e pertanto è stato denunciato anche per inottemperanza a tale misura di prevenzione.