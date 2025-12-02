Ruba due computer nel centro commerciale e tenta di darsi alla fuga, arrestato 19enne

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei furti presso i centri commerciali della provincia, nella serata di ieri a Surbo, i militari della Stazione locale sono intervenuti arrestando un giovane ritenuto responsabile di un furto aggravato messo in atto ai danni di un punto vendita sito all’interno del centro commerciale.

L’azione è scaturita grazie alla segnalazione di un addetto alle vendite di un negozio di elettronica che aveva notato il ragazzo allontanarsi in tutta fretta dopo essersi impossessato di due personal computer.

Notando la scena, l’addetto ha immediatamente allertato i Carabinieri e contestualmente si è posto alle calcagna del presunto ladro fornendo all’operatore telefonico elementi utili per agevolare l’intervento dei militari.

La pattuglia, già impegnata nei servizi preventivi disposti in quelle aree maggiormente frequentate, è riuscita ad intercettare subito la persona segnalata, un 19enne originario della provincia di Bari, mentre, varcata la soglia del centro commerciale, tentava di darsi alla fuga.

Gli uomini dell’Arma, hanno quindi proceduto a bloccare il giovane e ad approfondire i controlli che si sono conclusi con una perquisizione personale. Nel corso delle operazioni, è stato trovato in possesso di tutta la refurtiva, subito recuperata e restituita all’avente diritto.

Al termine è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, condotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.