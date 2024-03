Nasconde in uno zaino hashish marijuana e in un vano banconote false, arrestato 19enne

Proseguono ininterrottamente i servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce volti alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, nel corso di un servizio specifico, i militari della Stazione di Nociglia, hanno arrestato un 19enne del posto con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, oltre che per possesso di banconote false.

Gli uomini dell’Arma hanno proceduto al controllo del giovane, già noto, che da subito ha assunto un atteggiamento nervoso che ha la loro attenzione tanto da indurli ad approfondire i controlli e procedere alla sua perquisizione, poi estesa al domicilio.

Nel corso della verifica, presso la casa, all’interno di uno zainetto nella camera da letto, sono stati rinvenuti complessivamente quasi 100 grammi di hashish e 12 di marijuana.

Sul ripiano di una scrivania, invece, è stato scoperto materiale vario per il confezionamento, mentre, all’interno di un borsello banconote in vario taglio per un importo complessivo di quasi 6.000,00 euro circa. La somma è stata sottoposta a sequestro poiché provento della presunta attività di spaccio.

In un vano a parte, infine, sono state trovate banconote ritenute false per un importo pari a 180 euro. Somma, anche questa è stata sequestrata per poi essere inviata presso il Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria. Al termine delle operazioni, il 19enne è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Naturalmente, essendo il procedimento penale ancora nella fase preliminare la persona arrestata è da ritenersi sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.