Aveva allestito un piccolo laboratorio per il confezionamento della marijuana, in manette 20enne di Galatina

Aveva allestito un laboratorio per confezionare la droga e poi venderla agli assuntori, solo che l’irruzione degli uomini delle Forze dell’Ordine ha messo fine all’attività e per lui è scattato l’arresto.

Nella mattinata appena trascorsa, gli agenti del Commissariato di Galatina, nel corso di un servizio specifico di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di Riccardo Coluccia 20enne di Galatina, disoccupato, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Nel corso di una perquisizione eseguita presso la sua abitazione, estesa anche al box auto, i poliziotti hanno scoperto un piccolo laboratorio rivolto al confezionamento di sostanza stupefacente di vendita “al minuto”, sequestrando un quantitativo pari a circa 90 grammi della droga, oltre ad altro materiale per la pesatura e il successivo confezionamento, oltre alla somma complessiva in denaro contante pari a 465 euro, anch’essa sequestrata in quanto ritenuta essere provento dell’attività illecita di spaccio.

Dopo le formalità di rito C.R. è stato tratto in arresto e, su disposizione del Magistrato di turno, tradotto agli arresti domiciliari.