Nascondeva nello scatolone riposto in garage sette chili di marijuana, arrestato 20enne

In una scatola di cartone, riposta del garage, sono spuntati fuori sette chili di marijuana. Lo stupefacente, accuratamente diviso in nove pacchi di cellophane, è stato sequestrato e per il proprietario è scattato l’arresto, in flagranza di reato.

A finire in manette è Michel Renato Mazzo, 20enne di Lecce. I guai per il ragazzo sono cominciati durante la perquisizione domiciliare dei Carabinieri del Norm, che hanno scoperto la droga al termine di un controllo mirato.

Una volta concluse le formalità di rito, per il 20enne si sono aperte le porte del Carcere, alla periferia del Capoluogo barocco.