Scappa con la moto per evitare il controllo, ma i Carabinieri lo aspettano sotto casa: 20enne nei guai

Quando i Carabinieri della stazione di Calimera hanno ‘sventolato’ la paletta per invitarlo a fermarsi, ha ignorato l’Alt ed è scappato a tutta velocità in sella ad una moto Eduro da competizione, senza targa. E, in un primo momento, è anche riuscito ad evitare il controllo e a far perdere le sue tracce, seminando gli uomini in divisa che lo avevano inseguito per le strade del centro abitato.

La ‘fuga’ però è durata poco, pochissimo. I militari lo hanno atteso con pazienza vicino alla porta della sua abitazione, dove è arrivato a piedi poco dopo. Lì è scattato l’arresto in flagranza di reato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Queste l’accusa contestate a Emanuele Friolo, 20enne di Martignano che dovrà rispondere anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione locale sono spuntati fuori 4,60 grammi di marijuana e 10,50 grammi di sostanza da taglio. Non solo, i militari hanno trovato anche il materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.

Una volta concluse le formalità di rito, il 20enne è stato riaccompagnato a casa, dove dovrà restare ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria informata dell’accaduto dai Carabinieri della stazione di Calimera.