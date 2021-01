Quasi 700 grammi di marijuana nascosti in casa, 21enne finisce ai domiciliari

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Maglie, durante un servizio finalizzato al contrasto di reati in materia di consumo, detenzione e spaccio di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 21enne P. J..

Il giovane, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 678,88 grammi di marijuana divisa in diversi involucri oltre a materiale utile per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione.

Nel corso della stessa verifica è scattata la denuncia a piede libero per un minore, presente all’interno della casa.

L’arrestato espletate le formalità di rito è stato tradotto presso l’abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Una denuncia a Melendugno

A Melendugno i militari della Stazione Locale, hanno deferito in stato di libertà D.M.G., 19enne, responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché, a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 4 grammi di cocaina; un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.