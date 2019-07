Rimesso in libertà dopo una relazione non corrisposta vede bene di perseguitarla. Arrestato 21enne della Guinea

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17.00, i Carabinieri della Stazione di Surbo, in seguito a un intervento, hanno tratto in arresto flagranza di reato, con l’accusa di atti persecutori Moussa Traore, nato in Guinea 21enne, ma residente a Surbo, con regolare permesso di soggiorno per richiedenti asilo rilasciato dalla Questura di Lecce.

Il 21enne, rimesso in libertà, dopo periodo di detenzione a causa di una relazione sentimentale non corrisposta, ha dato vita a una serie di nuovi atti persecutori – con appostamenti, sms e telefonate – nei confronti di una donna, culminati alle ore 14.00 del primo pomeriggio di ieri nel tentativo di avvicinare la vittima sul posto lavoro.

L’Arrestato, espletate le formalità rito, è stato tradotto presso il carcere di “Borgo San Nicola di Lecce. L’Autorità Giudiziaria è stata informata da dai militari della Stazione di Surbo.