Insofferente al controllo, al termine della perquisizione ‘spunta’ l’hashish. Arrestato 21enne rumeno 

In questi primi giorni di agosto continuano senza sosta i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce per garantire un’estate tranquilla ai residenti e ai molti turisti che stanno arrivando nella provincia.

Le pattuglie, anche con il personale di rinforzo assegnato dal Comando Generale per potenziare i reparti nella stagione estiva, continuano incessantemente a svolgere i servizi di controllo del territorio, specie nell’arco serale e notturno, al fine di incrementare la sicurezza percepita dai vacanzieri italiani e stranieri che popolano il Salento.

Nel corso dei quotidiani controlli delle aree della movida, i Carabinieri hanno svolto numerosi posti di controllo che hanno permesso l’identificazione di 163 persone e oltre 80 veicoli.

Il risultato dell’intenso servizio di controllo è stato l’elevazione di 28 sanzioni amministrative contestate per violazioni legate all’inosservanza del Codice della Strada. 2 le patenti ritirate per guida in stato di alterazione psicofisica verosimilmente legata all’uso di sostanze stupefacenti, del tipo “cannabinoidi”, con relativa segnalazione alla Prefettura.

Comportamenti estremamente pericolosi che mettono a rischio la vita degli automobilisti e dei pedoni. 2 invece segnalati all’Autorità Giudiziaria: il primo perché si è reso responsabile della violazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Lecce e il secondo perché guidava senza patente, mai conseguita. Infine un autoveicolo è stato sottoposto a sequestro. A Calimera, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Maglie hanno arrestato in flagranza di reato un 21enne originario della Romania, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari infatti, nel corso dello specifico servizio, hanno proceduto al controllo del giovane che, fin da subito, già alla vista della gazzella dell’Arma, ha assunto un atteggiamento che ha destato l’attenzione dei carabinieri tanto da indurli a procedere a perquisizione personale e veicolare, poi estesa anche al domicilio.

Nell’abitacolo dell’utilitaria, condotta dal ragazzo, i militari hanno rinvenuto 11 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 19 grammi, mentre nell’abitazione, nell’armadio della sua cameretta, ulteriori 25 dosi della stessa sostanza stupefacente, per un peso complessivo di circa 30 grammi. Nel corso delle operazioni è stato rinvenuto inoltre un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento oltre alla somma di circa 45 euro in contanti.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, così come anche il denaro contante ritenuto provento della presunta attività di spaccio.

Naturalmente, i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza in ordine al reato contestato, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.