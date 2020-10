Nascondeva quasi 500 gr di marijuana e in casa aveva costruito una mini serra per la coltivazione. Arrestato 22enne

I Carabinieri della Stazione di Squinzano, nel corso di un servizio mirato a contrastare la detenzione, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 22enne nato a Campi Salentina

I militari a seguito di una perquisizione domiciliare, svolta d’iniziativa, hanno rinvenuto nella disponibilità del giovane 480 gr marjuana, 80 dei quali suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per confezionamento, oltre a una mini serra costituita da una tenda/cabina armadio in tela, adibita alla coltivazione della pianta, completa di lampada alogena, stufa, pannello riflettente, ventola, tubo per smaltimento per i fumi. il 22enne, ala termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari

Un arresto anche a Nardò

Sempre nell’ambito delle verifiche in materia di droga, i militari dell’Arma locale, a Nardò, hanno arrestato un 19enne pregiudicato.

Gli uomini della “Benemerita, nella circostanza, hanno eseguito un controllo, con successiva perquisizione personale e domiciliare rinvenendo: 2 involucri di carta contenenti marijuana del peso complessivo di 65 gr circa, vario materiale per il confezionamento e la somma di 3.300 euro, verosimilmente provento dell’illecita di spaccio.

La droga, il materiale e i soldi sono stati sottoposti a sequestro.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.