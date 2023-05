Al termine di un controllo dell’auto ‘spunta’ la marijuana. Arrestato 22enne di Galatina

Probabilmente se non avesse manifestato nervosismo, il tutto si sarebbe concluso con una semplice identificazione, ma questo non lo potremo mai sapere… L’atteggiamento, però, ha insospettito non poco e per questo è stato deciso di svolgere un controllo più approfondito al termine del quale è ‘spuntata’ la droga e scattato l’arresto

Nella giornata di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Galatina, nel corso di un servizio di prevenzione dei reati, con particolare attenzione a quello dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato un’autovettura parcheggiata, con due persone a bordo, in una zona poco trafficata.

Insospettiti i poliziotti si sono avvicinati al mezzo per un controllo e dagli accertamenti svolti è stato identificato un 49enne del posto incensurato, insieme a un 22enne, anch’egli galatinese, già noto alle forze dell’ordine.

Quest’ultimo, nel corso della verifica si è dimostrato nervoso e insofferente e per questo, gli uomini del Commissariato, hanno preso la decisione di perquisire i due.

Al termine, indosso al 22enne è stata trovata la somma di 150 euro in banconote di piccolo taglio, mentre, all’interno della macchina alcuni involucri in cellophane termosaldati, con dentro marijuana, che il più giovane ha ammesso di essere sua.

A questo punto, si è reso necessario procedere a una verifica presso il suo domicilio conclusa la quale, è stata rinvenuta occultata all’interno del comodino della camera da letto una ulteriore somma di 400 euro che è stata anch’essa sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti di rito è stato dato avviso al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce e il giovane è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.