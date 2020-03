Alla vista dei Carabinieri tenta di disfarsi di 11 grammi di cocaina, arrestato 22enne marocchino

Ancora un arresto dei Carabinieri, nel corso dei quotidiani controlli del territorio che hanno lo scopo di prevenire e reprimere i reati in materia di sostanze stupefacenti.

I Militari della Sezione Radiomobile dipendente Nor, infatti, a Poggiardo, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Ayoub Lahrach, 22enne nato in Marocco.

Nello specifico, il giovane, sottoposto a una perquisizione personale, non appena si è reso contro del controllo, ha tentato di disfarsi, buttandolo a terra, di un involucro di cellophane con all’interno 11 grammi di cocaina.

Il contenitore è stato recuperato prontamente dagli uomini della “Benemerita” e sottoposto a sequestro.

Il 22enne, al termine delle formalità di rito, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.