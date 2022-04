Nasconde oltre 260 grammi tra hashish e marijuana e più di 10mila euro, scatta l’arresto per un 22enne

Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 aprile, gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Gallipoli, diretto dal Vicequestore Monica Sammati, in servizio di pattuglia nella “Città Bella”, hanno notato il 22enne G.F., già conosciuto per i suoi precedenti, passeggiare nella centrale Via XX settembre.

I polizotti, a quel punto, hanno deciso di eseguire una perquisizione personale al termine della quale gli è stata rinvenuta indosso oltre a una dose di marijuana di circa 2 grammi, una discreta quantità di hashish, poco più di 210 grammi, custodita all’interno del borsello e suddivisa in due parti: una bustina di circa tre grammi e un involucro di oltre 200 grammi.

Dopo questa scoperta ne è scaturito un ulteriore controllo presso l’abitazione del giovane in un comune vicino, dove gli investigatori, hanno rinvenuto la somma di 10.035 euro suddivisa in banconote di diverso taglio e numerose dosi già confezionate e pronte alla vendita di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di 13 grammi di marijuana e 38 di hashish.

La droga e il denaro sono stati sequestrati e il 22enne arrestato per il reato di detenzione fini di spaccio di sostanza stupefacente e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno, condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari.