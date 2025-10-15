Spaccio di droga, arrestato 22enne di Presicce. Sequestrati cocaina, marijuana, hashish e crack

La Polizia di Stato nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ha arrestato un 22enne, residente a Presicce.

Da una recente attività info-investigativa gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno appreso che il giovane era solito svolgere l’attività di cessione sia in luoghi pubblici che all’interno della propria abitazione.

Pertanto, nella serata di ieri, i poliziotti hanno dato vita a un servizio di appostamento hanno notato che, intorno alle 20.50 circa, da un’auto che una volta parcheggiato poco distante dall’abitazione è sceso un uomo, che dopo aver raggiunto e suonato alla porta, ha scambiato qualcosa con il 22enne.

Gli uomini di Commissariato, dopo aver verificato ulteriori scambi di questo tipo, hanno atteso il momento propizio per intervenire nella flagranza dello scambio per poter accedere all’interno dell’abitazione del giovane sorprendendolo, insieme a un altro acquirente che è stato veniva sorpreso con 300 euro in mano.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire: 105 grammi di marijuana; 1 bilancino digitale; 1 borsello di colore nero con all’interno la somma di 1.625,00 euro in banconote di vario taglio; 12 banconote da euro 50,00, presumibilmente false, riportanti tutte lo stesso numero seriale.

Inoltre, il 22enne ha consegnato spontaneamente una borsa contenente all’interno:1 involucro in cellophane trasparente, contenente cocaina, per un peso di 30 grammi; nr. 1 involucro in cellophane trasparente, contenente all’interno crack, per un peso di 30 grammi; nr. 3 involucri in plastica contenenti all’interno sostanza stupefacente di colore marrone del tipo hashish, per un peso totale lordo di circa 300 grammi e 6 fogliettini da block notes, di appunti con nomi e cifre di presunti acquirenti e debitori.

Durante il controllo è giunto nell’abitazione un altro acquirente in cerca di cocaina, il quale veniva identificato e segnalato insieme al precedente.

Tutto il materiale rinvenuto è posto sotto sequestro, il 22enne è stato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.