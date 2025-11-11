Nasconde 59 dosi di cocaina nella tasca dei pantaloni, arrestato 22enne di Taurisano

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 22enne, di Taurisano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In particolare le volanti, durante l’attività di controllo del territorio, hanno svolto un servizio di osservazione nei pressi di via Tevere, zona nota per essere piazza di spaccio, quando hanno notato un ragazzo che, alla vista degli operatori, ha assunto un atteggiamento nervoso e ha accelerato l’andatura, come per eludere un eventuale controllo.

Fermato e identificato, il giovane è risultato essere noto per avere precedenti specifici.

Avendo risposto in modo evasivo alle domande degli agenti sul perché si trovasse in lì e presentando un evidente rigonfiamento all’altezza delle tasche dei pantaloni, i poliziotti hanno effettuato una perquisizione personale, che ha dato esito positivo.

Il 22enne è stato, infatti, trovato in possesso di 35 grammi di cocaina, già suddivisa in 59 dosi di diverso peso, pronte per essere cedute, oltre a 420 euro in contanti, probabile provento dell’attività di cessione della droga e di due telefoni cellulari.

Il tutto è stato posto sotto sequestro e il ragazzo è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto al regime dei domiciliari.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.