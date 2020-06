Coltiva in casa 56 piante di marijuana, a Trepuzzi un 24enne finisce in carcere

Indubbiamente non si può dire che non avesse il pollice verde, sfortunatamente per lui le coltivazioni si discostavano parecchio da quelle tradizionali e per questo per lui si sono aperte le porte del carcere.

Non conoscono sosta alcuna i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito delle verifiche svolte, a Trepuzzi, i militari della Stazione locale, in seguito a un’attività specifica in materia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Stefano Perlangeli, 24enne.

Nello specifico, gli uomini della “Benemerita”, in seguito a una perquisizione domiciliare del giovane, hanno rinvenuto 56 piante di marijuana coltivate in un vaso e 5 semi della stessa pianta.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro e Perlangeli, al termine delle formalità di rito, tradotto presso la casa circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.